شكرا لقرائتكم الأهلى يفقد 4 لاعبين أمام الزمالك للإصابة.. تعرف عليهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى، عدم إمكانية لحاق الرباعى المصاب وليد سليمان وحمدى فتحى وعمرو جمال والحارس شريف إكرامى من مواجهة الزمالك فى القمة، والمقرر إقامتها يوم 30 مارس الجارى. وقال المصدر إن الرباعى أصبح خارج الحسابات بشكل شبه رسمى، لعدم تعافيهم من الإصابة حتى هذه اللحظة، مؤكدا فى الوقت ذاته أنهم ينفذون البرنامج التأهيلى الخاص بكل منهم بشكل جيد.

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