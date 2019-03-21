شكرا لقرائتكم شاهد.. تذكرة نهائى السوبر الأفريقى بين الترجى والترجاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طرح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم تذاكر مباراة السوبر الأفريقى بين الترجى التونسى والرجاء المغربى، والمقرر إقامته بالدوحة فى التاسع والعشرين من الشهر الحالى. وتأهل الترجى التونسى لمباراة السوبر الأفريقى بعد الفوز على الأهلى المصرى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما تأهل الرجاء بعد فوزه على فيتا كلوب الكونغولى فى نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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