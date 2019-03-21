ريال مدريد يضع شرطا لضم محمد صلاح...

جدة - عمرو شويل كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن نادى ريال مدريد وضع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، تحت المراقبة تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت الصحيفة، أن نادى ريال مدريد اشترط عودة محمد صلاح لمستواه المعهود فى مباريات ليفربول القادمة قبل الدخول فى مفاوضات مع ليفربول لضم اللاعب الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن نادى ريال مدريد يخطط لضم محمد صلاح مقابل 150 مليون يورو حال فشل التعاقد مع إدين هازارد لاعب تشيلسى الإنجليزى الصيف المقبل.

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وحصد محمد صلاح أكثر من 40 جائزة فردية منذ انضمامه لصفوف ليفربول، أبرزها التتويج بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لموسم 2017 – 2018 من جانب الشركة الراعية للمسابقة ومن رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة النقاد، وجائزة "جولدن سامبا" التى تمنحها جماهير ليفربول لأفضل لاعب فى الفريق، بجانب جائزة هداف الدورى الدورى الإنجليزى "الحذاء الذهبى”، وأفضل لاعب فى ليفربول الموسم الماضى باختيار الجماهير واللاعبين، بجانب جائزة "بوشكاش" التى تمنح صاحب أجمل أهداف العام فى العالم من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

كما حصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا مرتين متتاليتين وبالتحديد عامى 2017، 2018، من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، وهيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سى”.