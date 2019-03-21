شكرا لقرائتكم لاعب المقاولون يجرى جراحة عاجلة بعد كسر أنفه بمباراة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أجرى أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب عملية جراحية عاجلة اليوم الخميس بعد تعرضه لكسر في الأنف خلال المباراة التي جمعت المقاولون بالزمالك امس في الدوري.
وحرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون على الاطمئنان على اللاعب والاتصال بوالده الذي اطمأن من خلاله على نجاح الجراحة كما قام المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الادارة والمشرف على الكرة بزيارة اللاعب والاطمئنان عليه وهو ما قام به الجهاز الفني بالكامل وباقي اللاعبين وسيحصل اللاعب على فترة راحة قبل تحديد برنامج تأهيلي له.
وحصل المقاولون على راحة لمدة يومين بعد التعادل مع الزمالك على أن يبدأ تدريباته بعد غد السبت استعدادا لمباراة المصري.
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