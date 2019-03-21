شكرا لقرائتكم المنتخب يخوض المران الأخير قبل السفر للنيجر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى لاعبو المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافير أجيرى، مرانا صباح اليوم بالملعب الفرعى ببرج العرب، قبل السفر إلى النيجر فى تمام الثانية ظهرا على متن طائرة خاصة.

Advertisements

وشارك فى المران جميع اللاعبين المتواجدين فى المعسكر، فيما أعفى خافير أجيرى ثلاثى الزمالك طارق حامد ومحمود علاء ومحمود جنش من المران خاصة وأنهم خاضوا أمس مباراة المقاولون فى الدورى العام.

ويخضع لاعبو المنتخب للاستشفاء حاليا، قبل مغادرة الفندق إلى مطار برج العرب لإنهاء إجراءات السفر إلى النيجر.