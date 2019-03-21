شكرا لقرائتكم وليد سليمان يواصل التأهيل على هامش مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أدى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر الجماعى اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
ويعانى سليمان من الإصابة بجزع فى الركبة، تعرض لها فى مباراة الأهلى أمام شبيبة الساورة الجزائرى فى شهر يناير الماضى.
واقترب سليمان من انتهاء برنامجه التأهيلى، الذى وضعه له خالد محمود طبيب الفريق للتعافى من الإصابة والانتظام فى التدريبات الجماعية، ويحاول مسئولو الأهلى تجهيز الحاوى تمهيدا للاستعانة به بعد مباراة الزمالك بعد تضاؤل فرصه فى اللحاق بالقمة.
ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك يوم 30 من الشهر الجارى على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.
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