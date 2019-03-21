مستشفى الأهلى.. حمودى يشارك فى المران.. حمدى فتحى يواصل التأهيل...

جدة - عمرو شويل أدى أحمد حمودى لاعب الأهلى، تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب، على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان أحمد حمودى قد غاب عن مران الفريق الأحمر أمس بعدما حصل على إذن من الجهاز الفنى الفريق.

فيما واصل حمدى فتحى لاعب وسط الفريق أداء التدريبات التأهيلية للتعافى من الإصابة على هامش مران الفريق الأحمر الجماعى

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ويعانى فتحى من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، تعرض لها فى مباراة الأهلى أمام بتروجت، حيث يغيب عن الفريق لمدة من 4 :6 أسابيع.

وأدى فتحى تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب، ثم بعض التدريبات تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك يوم 30 من الشهر الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.