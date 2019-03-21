71 لاعبا محترفا مع منتخباتهم من الدورى التركى.. تريزيجيه وحافظ الأهم...

جدة - عمرو شويل يشارك العديد من نجوم الدورى التركى مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية الأولى فى العام الجارى 2019، بحسب أجندة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ذكر موقع " ntv" التركى، أن 71 لاعباً بمسابقة الدورى التركى سيشاركون مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية الأولى أبرزهم الثنائى المصرى المحترف فى قاسم باشا، محمود تريزيجيه وكريم حافظ.

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وأضاف أن فريق قاسم باشا سيفتقد لجهود 5 من لاعبيه خلال فترة التوقف، حيث يتواجد صيام بن يوسف مع منتخب تونس، وسترايل بوبوف مع منتخب بلغاريا، وديفيد بافيلكا مع منتخب التشيك، بجانب محمود تريزيجيه وكريم حافظ مع منتخب مصر.

ويلتقى منتخب مصر بعد غد السبت مع النيجر ضمن منافسات الجولة الاخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الأفريقية 2019، ومع نيجيريا فى مباراة ودية الثلاثاء المقبل.