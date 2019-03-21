برشلونة: لم نقدم عروضا مغرية للاعب ريال مدريد...

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو فريق برشلونة الإسبانى، عن حقيقة التصريحات التى أدلى فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، حول دخول البارسا فى التفاوض معه قبل الانتقال إلى المنافس التقليدى ريال مدريد.

وفقاً لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد أكد أن إدارة برشلونة قدمت له عروضاً مغرية للموافقة على الانتقال إلى البلوجرانا، ولكنه اختار ريال مدريد فى النهاية.

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من جانبهم، نفى مسئولو برشلونة تلك التصريحات، مؤكدين على أنه تم تقديم عرض بقيمة 18 مليون يورو لضم فينيسيوس جونيور وتم رفعه إلى 30 مليون يورو، على عكس ريال مدريد الذى دفع 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 16 مليون يورو مقسمة ما بين 8 ملايين يورو للعائلة ومثلهم للوكلاء.

ويعد فينيسيوس جونيور واحدا من المواهب المستقبلية التى ستصنع مستقبلاً كبيراً مع ريال مدريد بفضل موهبته الفنية.