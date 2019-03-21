شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الكرة بالنادى الأهلى استعداداته للقاء الزمالك المقرر له يوم 30 مارس الجارى، وخاض الأحمر مراناً قوياً صباح اليوم تحت قيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى.

شارك فى مران الأهلى وليد أزارو مهاجم الفريق عقب عودته من المغرب بعد الراحة التى حصل عليها، بالإضافة إلى مشاركة أحمد حمودى الذى غاب عن مران الأمس بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى.

وفى ذات السياق، بدأ أيمن أشرف، لاعب الفريق، اليوم الجرى حول الملعب، ضمن برنامجه التأهيلى الذى يخضع له تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة فى المران الجماعى.

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وكان أيمن أشرف قد تعرض لكدمة فى الظهر خلال مشاركته في مباراة شبيبة الساورة التى اقيمت باستاد برج العرب فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. ويخضع أيمن أشرف لبرنامج تأهيلى تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

فيما واصل محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلى، وخاض الشناوى جلسة تأهيل فى الجيم للتعافى من الإصابة فى كاحل القدم.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب لمواجهة الزمالك المقبلة المقرر لها يوم 30 مارس الجارى، ضمن منافسات الدوري الممتاز والمحددة على استاد برج العرب بالإسكندرية.