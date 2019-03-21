شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يؤدى مرانه الصباحى قبل السفر إلى النيجر.. وإعفاء ثلاثى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو المنتخب الوطنى الأول، بقيادة خافير أجيرى، مراناً صباح اليوم بالملعب الفرعى ببرج العرب، قبل السفر إلى النيجر فى تمام الثانية ظهراً على متن طائرة خاصة.

وشارك فى المران جميع اللاعبين المتواجدين فى المعسكر، فيما أعفى خافير أجيرى ثلاثى الزمالك طارق حامد ومحمود علاء ومحمود جنش من المران، خاصة أنهم خاضوا أمس مباراة المقاولون فى الدورى العام.

ويخضع لاعبو المنتخب للاستشفاء حالياً قبل مغادرة الفندق إلى مطار برج العرب لإنهاء إجراءات السفر إلى النيجر.