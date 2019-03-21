هازارد: أتمنى الوصول لمستوى صلاح

مصراوي - كتب - محمد همام:

قال إدين هازارد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، إنه يحاول الوصول إلى المستوى الذي حققه محمد صلاح نجم ليفربول، لافتًا إلى أن "مو" حقق أشياء مذهلة مع الريدز.

وأضاف نجم منتخب بلجيكا في تصريحات عبر قناة "تشيلسي" :"أنا معجب بصلاح، فهو قام بالعديد من الأشياء المذهلة في موسمين، أنظر إلى طريقة لعبه وأحاول الوصول للمستوى الذي وصل إليه".

وتابع :"صلاح واحد من أصدقائي المقربين، وهو يقوم بأمور لا تصدق في آخر موسمين".

ويعاني صلاح حاليًا من الغياب عن التسجيل حيث فشل "مو" في تسجيل أي هدف مع ليفربول خلال آخر سبع مباريات (5...