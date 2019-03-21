اعتذار مشوب بالانتقام .. كيف عطل مطاريد الزمالك فريقهم السابق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه أحمد علي مهاجم فريق المقاولون العرب ضربة قوية أمام فريقه القديم الزمالك بعدما سجل هدفًا في شباك الأبيض في لقاء انتهى بنتيجة التعادل (2-2) ضمن المرحلة الـ25 من مسابقة الدوري.

هدف أحمد علي حرم الزمالك من الخروج بنقاط المباراة كاملة ليشتعل صراع القمة بين الزمالك والأهلي بعدما أصبح الأبيض متفوقًا بفارق نقطتين قبل لقاء القمة بينهما في 30 من الشهر الجاري.

مهاجم الذئاب الحالي ليس الأول من لاعبي الزمالك القدماء الذي ينجح في التسجيل أمام الأبيض خلال هذا الموسم حيث سبقه خلال هذا الموسم الثنائي خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش.

- خالد قمر

في لقاء جاء ضمن الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري استطاع خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري أن يسجل هدفًا أمام الزمالك في لقاء انتهى لصالح الأبيض بنتيجة (5-1).

صاحب الـ31 عامًا لعب في صفوف الزمالك منذ 2014 وحتى 2018 خرج خلالها على سبيل الإعارة للعب في صفوف سموحة والإنتاج الحربي قبل أن ينتقل لزعيم الثغر بصورة نهائية في الصيف الماضي.

- أحمد سمير

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في جولة جاءت ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من مسابقة الدوري استطاع أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش أن يفرض التعادل على فريقه القديم الزمالك بعدما سجل هدفين.

المباراة والتي أقيمت على ملعب "الجيش" بالسويس انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي (2-2) ليخرج الأبيض مكتفيًا بنقطة.

صاحب الـ24 عامًا انتقل إلى صفوف الزمالك في صيف 2014 قادمًا من فريق الداخلية إلا أنه رحل في صيف 2017.

- أحمد علي

لاعب آخر خاض تجربة في صفوف الزمالك استطاع أن يهز شباك الأبيض وهو أحمد علي هداف المقاولون العرب ومسابقة الدوري حاليًا.

أحمد علي صاحب الـ32 عامًا سجل هدفًا من ضربة جزاء ليقود فريقه لاقتناص نتيجة التعادل بعدما كان متأخرًا بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر مهاجم الزمالك الأسبق حاليًا صدارة الدوري برصيد 13 هدفًا.

ولعب مهاجم المقاولون العرب الحالي في صفوف الزمالك من 2013 إلا أنه لم يستمر طويلا ليرحل إلى صفوف وادي دجلة في صيف 2015 ومنه إلى المقاولون العرب في يناير 2016.