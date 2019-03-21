مصدر بالأهلي: سليمان وفتحي يغيبان عن مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن ثنائي الفريق وليد سليمان وحمدي فتحي سيغيبان عن مباراة الزمالك والمقرر لها 30 من الشهر الجاري.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك، على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية في لقاء من المقرر أن يأتي ضمن الأسبوع المؤجل من المرحلة الـ17 من مسابقة الدوري.

وقال المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن وليد سليمان وحمدي فتحي وعمرو جمال من الصعب أن يلحقوا بمباراة القمة بسبب الإصابة.

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وكان وليد سليمان غاب عن المشاركة طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة شبيبة الساورة والتي أقيمت بالجزائر حيث تعرض وقتها لإصابة في الرباط الداخلي للركبة.

في المقابل، أصيب حمدي فتحي بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة بتروجيت، بينما أصيب عمرو جمال بتمزق في العضلة الأمامية تعرض لها خلال تدريبات الفريق.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل وصافة الدوري برصيد 51 نقطة، حيث بإمكان الأحمر الوصول للقمة حال فوزه على الزمالك والذي يمتلك 53 نقطة.