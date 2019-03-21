مران الأهلي.. أزارو ينتظم.. تأهيل الخماسي.. ولاسارتي يطمئن على المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي، تدريباته استعدادًا لمباراة الزمالك والمقرر لها 30 من الشهر الحالي ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري العام.

وشهد مران الأهلي والذي أقيم صباح اليوم الخميس بمقر النادي على ملعب مختار التتش انتظام المغربي وليد أزارو في التدريبات الجماعية بعدما حصل على راحة عقب مباراة شبيبة الساورة بدوري أبطال إفريقيا.

وفي سياق متصل، خاض ثنائي الفريق وليد سليمان وحمدي فتحي برنامج تأهيلي على هامش المران الصباحي حيث قام الثنائي بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات التأهيلية تمهيدًا لعودتهما من جديد للمشاركة.

كما خاض أحمد حمودي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب قبل أن يشارك في جزء من تدريبات الكرة صباح اليوم، في المقابل واصل محمد الشناوي حارس فريق الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي من أجل التعافي في الإصابة في كاحل القدم.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز الشناوي لمواجهة الزمالك المقبلة في ظل غياب شريف إكرامي للإصابة وعدم تواجد سوى حارس واحد وهو علي لطفي الذي خاض لقاء فيتا كلوب الكونغولي في الجولة قبل الماضية بدوري الأبطال.

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وكان الشناوي شارك في مباراة شبيبة الساورة الجزائري مصابًا، في لقاء انتهى لصالح الأهلي بالفوز بنتيجة (3-0) ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ أيمن أشرف الجري حول الملعب وذلك ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

وكان أيمن أشرف، قد تعرض لكدمة في الظهر خلال مشاركته في مباراة شبيبة الساورة التي اقيمت باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت تدريبات الأهلي جلسة بين مدرب الفريق مارتن لاسارتي وطبيب الفريق خالد محمود للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين والتعرف على آخر المستجدات في برنامجهم العلاجي والتأهيلي.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل وصافة ترتيب مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر الجدول.