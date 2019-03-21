هدّاف التشيك يعتبر ماجواير نقطة ضعف إنجلترا

ألمح ماتي فيدرا، هدّاف المنتخب التشيكي، إلى أن هاري ماجواير يمثّل نقطة ضعفٍ في تشكيلة الخصم الإنجليزي قبل لقاء المنتخبين المرتقب.
وستتصادم التشيك مع إنجلترا ضمن أولى جولات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، إذ يتشارك المنتخبان المجموعة الأولى بالتصفيات.
ودعا مهاجم بيرنلي الإنجليزي إلى استغلال وجود ماجويرا، موضحا بأن فريقه اتبع نفس الاستراتيجية عندما واجه ليستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، فتسبب في طردٍ مبكرٍ للمدافع.
وقال فيدرا، “هجوم إنجلترا قوي للغاية. (أما) الدفاع، فلا يمكن القول إنه ليس قويا، لكنه ليس بقوة الهجوم”.
وأكمل فيدرا، “على سبيل المثال ماجواير. تحدثنا عنه في بيرنلي قبل مواجهة ليستر (سيتي). في بعض اللحظات، يبدو أنه لا يدري ما يحدث خلفه، ولهذا حصل على بطاقة حمراء بعد 5 دقائق من بداية (المباراة)”.
وبعد 3 أيامٍ من صدام إنجلترا والتشيك، ستخوض إنجلترا ثاني جولات التصفيات في ضيافة منتخب مونتينيجرو، بينما ستلعب التشيك ضد بلغاريا.
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