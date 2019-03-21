رونالدو يتجنب الاعتقال في الولايات المتحدة

وضع منظمو بطولة كأس الأبطال الدولية الودية التي تقام كل صيف، فريق يوفنتوس في المجموعة التي ستخوض المسابقة في آسيا، بشكل سيجعل مهاجم الفريق الإيطالي، كريستيانو رونالدو يتفادى السفر للولايات المتحدة، حيث يواجه تحقيقات بتهمة الاغتصاب.
وبهذا القرار، لم يعد هناك خطر بأن يتعرض المهاجم البرتغالي للاعتقال في الولايات المتحدة أو أن يخوض اليوفي البطولة بدون نجمه.
وكان من المنتظر أن يتم الكشف عن مواعيد ومقار البطولة في 27 مارس (آذار) الجاري، لكن صحيفة “نيويورك تايمز” ذكرت أن فريق “السيدة العجوز” سيلعب على الأرجح في الصين وسنغافورة، بينما سيكون مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، بين منافسيه المحتملين.
وأضافت الصحيفة أن المشكلات القضائية التي يواجهها كريستيانو كانت عنصراً حاسماً في قرار منظمي البطولة بوضع يوفنتوس في المجموعة التي ستلعب في آسيا بدلاً من الولايات المتحدة.
ويواجه مهاجم ريال مدريد السابق، اتهامات من جانب عارضة أزياء أمريكية تدعى كاثرين مايورغا، تقول إنه اغتصبها في 2009 بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، مضيفة أنه اشترى صمتها بمبلغ 375 ألف دولار.
ونفى المهاجم البرتغالي هذه الجريمة بشكل قاطع، وأكد عبر محاميه بيتر كريستنسن أن ما حدث مع مايورغا في لاس فيغاس كان بالتراضي بين الطرفين.
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