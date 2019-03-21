منتخب مصر يؤدي مرانًا خفيفًا قبل السفر إلى النيجر

أدى منتخب مصر، مرانًا خفيفًا صباح اليوم الخميس، قبل السفر في الثانية ظهرًا إلى النيجر، لمواجهة الأخير بعد غدٍ السبت في الجولة الأخيرة لتصفيات بطولةكأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.
وحرص المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، على منح ثلاثي الزمالك محمود
ويخضع اللاعبون لعمليات الاستشفاء في فندق الإقامة قبل التوجه إلى المطار من أجل السفر إلى النيجر.
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