منتخب مصر يؤدي مرانًا خفيفًا قبل السفر إلى النيجر

أدى منتخب مصر، مرانًا خفيفًا صباح اليوم الخميس، قبل السفر في الثانية ظهرًا إلى النيجر، لمواجهة الأخير بعد غدٍ السبت في الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة

كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.

وحرص المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، على منح ثلاثي الزمالك محمود

عبدالرحيم جنش ومحمود علاء وطارق حامد، راحة من المران لتجنب إرهاقهم بعد مشاركتهم مع الفريق أمام المقاولون أمس بالدوري.

ويخضع اللاعبون لعمليات الاستشفاء في فندق الإقامة قبل التوجه إلى المطار من أجل السفر إلى النيجر.