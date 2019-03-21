الإنتاج الحربي يكشف أسباب تراجع نتائج الفريق

يواصل فريق الإنتاج الحربى تدريباته بملعبه الفرعى استعدادا للقاء إنبى 2 أبريل المقبل فى الجولة 27 للدورى الممتاز.

كان الفريق العسكرى حصل على راحة لمدة ثلاثة أيام، واستأنف المران على فترة واحدة تحت قيادة مختار مختار، المدير الفنى، بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء المصابين أحمد دويدار، وهشام شحاتة اللذان من المتوقع أن يغيبا عن لقاء إنبى، لحاجتهما للتعافى لمدة تقترب

من ثلاثة أسابيع.

من جانبه أكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن فريقه جاهز للقاء إنبى رغم وجود بعض الإصابات، مشيرا إلى أن تراجع النتائج شيء طبيعى لكل الفرق فى الدورى، نظرا لعدم انتظام المسابقة من ناحية ووجود ضغط مباريات مع راحة طويلة تتسبب فى غياب المستوى،

وابتعاد اللياقة الذهنية والبدنية.

قال: إن تذبذب المستوى بات ظاهرة بالدورى المصرى، مدللا بفريق مثل سموحة الذى تراجع أداؤه وخسر فى خمس مباريات متتالية رغم إمكانات النادى المادية التى تفوق الإنتاج الحربى ومعظم الأندية بالدورى الممتاز.

وأبدى «مهدى» تفاؤله بنتائج الفريق فى اللقاءات المقبلة، حيث تم تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى اللقاءات الأخيرة دفاعا وهجوما، مشددا على أن الإصابات والإجهاد بجانب الرعونة وإهدار الفرص السهلة تتسبب فى ضياع العديد من النقاط من فريقه بالدورى.