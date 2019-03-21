اختير منتخب مصر الذى سيشارك فى البطولة العربية لرواد الجولف التى ستقام الملاعب نادى جولف القطامية ديونز بالقاهرة خلال الفترة من 27حتى 29 مارس الجارى بمشاركة سبع دول عربية. ويمثل الفراعنة فى البطولة بطلي مصر والعرب السابقين عمرو أبو العلا ورامى طاهر ورئيس اتحاد الجولف الحالى أيمن حسين وكوستا مارمراس وأشرف حمدى. العلا ورامى طاهر ورئيس اتحاد الجولف الحالى أيمن حسين وكوستا مارمراس وأشرف حمدى. ويشارك فى البطولة أيضًا بدعوة خاصة ضيف الشرف ورئيس الاتحادين المصرى والعربى السابق المهندس خالد أبو طالب . ويستعد لاعبو منتخب مصر بكل جدية للبطولة التى تشهد منافسات على مستوى الفردى والفرق وذلك من أجل التنافس على الوصول لمنصة التتويج بالنسخة الأولى لبطولة رواد العرب للجولف. من جانب آخر تجرى الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال نجوم العرب القدامى للجولف المشاركين بالبطولة التى تستهدف تنشيط السياحة الرياضية لدعم الاقتصاد الوطنى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب مصر لرواد الجولف يشارك في البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.