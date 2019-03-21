حرس الحدود يرفض رحيل إمام عاشور

كشف اللواء مشهور أحمد، المشرف العام على الكرة بحرس الحدود، موقف ناديه من قطع إعارة إمام عاشور، جناح الفريق العسكري، في ظل الأنباء التي تتحدث عن اهتمام الزمالك وبيراميدز بضمه.

قال مشهور، إن فريقه استعار إمام عاشور من غزل المحلة في الصيف الماضي لمدة موسمين، حيث ينتهي تعاقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل.

وأوضح مشهور، أن ناديه لم يتلق أي خطابات رسمية من أي نادٍ في مصر، بخصوص الحصول على خدمات إمام عاشور في الموسم المقبل، مشددًا على أن إدارة النادي ترغب في الإبقاء على اللاعب، كونه أحد أبرز لاعبي الفريق، نافيًا وجود أي

نية لقطع إعارته مع نهاية الموسم الجاري.

كانت أنباء قوية ترددت الفترة الأخيرة عن رغبة كل من الزمالك وبيراميدز في الحصول على خدمات اللاعب في الصيف المقبل، عقب المستوى المميز الذي ظهر به مع الحرس.

وفي حال موافقة غزل المحلة على بيع اللاعب للزمالك، أو بيراميدز، فإن الصفقة ستتوقف على قرار الحدود، الذي بيده تأجيلها بسبب استمرار عقد استعارته لإمام عاشور حتى نهاية الموسم المقبل.

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وحول حقيقة وصول عرض من نادي تامبوف الروسي لضم مهاجم الحرس، النيجيري إيدو

موسيس، قال العميد علاء السعدني، مدير الكرة بالفريق، إن التصريحات التي نشرت لوكيل اللاعب صحيحة، ولكنها في الوقت نفسه غير دقيقة.

وأضاف السعدني: «علمنا بوجود عرض من تامبوف لضم موسيس، ولكنه غير رسمي، فلم تصل إدارة الحرس أي مخاطبات رسمية من النادي الروسي».

وأكد مدير الكرة بالحرس، أن الفريق لا يزال في منطقة الخطر بجدول الدوري، وأمامه 8 مباريات ولن يتم البت في مصير أي لاعب إلا مع نهاية الموسم الكروي، مشددًا على أنه في حال وصول عرض رسمي لموسيس أو غيره من نجوم الحرس فسيتم حسم الأمر بعد نهاية الموسم وليس الآن بسبب المرحلة التي يمر بها الفريق.

يحتل حرس الحدود المركز العاشر في الدوري برصيد 29 نقطة، لكنه يبتعد بفارق 5 نقاط فقط عن أول مراكز الهبوط.