رياضة | مارتن لاسارتي يطمئن على إصابات الأهلي قبل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي يطمئن على إصابات الأهلي قبل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع طبيب الفريق خالد محمود، في حضور مترجم الفريق؛ للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين والتعرف على آخر المستجدات في برنامجهم العلاجي والتأهيلي.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام يوم 30 مارس الجاري في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

الأهلي يستعيد نجميه قبل مباراة القمة

واصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الخميس على هامش مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض محمد الشناوي جلسة تأهيل في الجيم للتعافي من الإصابة في كاحل القدم.

وبدأ أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجري حول الملعب، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

وكان أيمن أشرف، قد تعرض لكدمة في الظهر خلال مشاركته في مباراة شبيبة الساورة التي اقيمت باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخضع أيمن اشرف، لبرنامج تأهيلي؛ تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك القادمة المقرر لها يوم 30 مارس الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز والمحدد إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

الكشف عن قيمة مكافآت الزمالك الخيالية للفوز على الأهلي

رصد مسئولو نادي الزمالك مكافأت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم حال الفوز على الأهلي يوم 30 مارس الجاري ببطولة الدوريا المصري.

وجاءت المكافآت كالتالي: 500 دولار لكل لاعب بالفريق من أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة، و200 ألف جنيه من رئيس نادي الزمالك بالإضافة إلى 100 ألف جنيه من أحد رجال الأعمال.

ويسعى مسئولو الزمالك لتحفيز اللاعبين والشد من آزرهم لتحقيق الفوز على الأهلي يوم 30 مارس الجاري والبقاء في صدارة الترتيب بجدول بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكان رئيس الزمالك قد اجتمع مع اللاعبين في الساعات الماضية وأبلغهم بضرورة تحقيق الفوز على الأهلي والتعامل مع المباراة وكأنها ثأر لهم ولا بديل عن النقاط الثلاث.

كيف يستعد مارتن لاسارتي لمباراة القمة أمام الزمالك

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي في دراسة الزمالك؛ استعدادًا لمواجهته يوم 30 مارس الحالي، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري.

ويحصل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي على مجموعة من التسجيلات الخاصة بمواجهات الزمالك المحلية والإفريقية؛ من أجل دراسته ورصد نقاط القوة والضعف في صفوفه.

ويستأنف الأهلي تدريباته في العاشرة صباح الأربعاء المقبل، حيث منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على شبيبة الساورة الجزائري أمس بثلاثية نظيفة والوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.

وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.

ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

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فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه