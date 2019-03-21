رياضة | تدريبات تأهيلية لـ"حمودي" في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات تأهيلية لـ"حمودي" في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض أحمد حمودي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان حمودي قد غاب عن مران الفريق الأحمر أمس بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم ٣٠ من الشهر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.