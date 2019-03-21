رياضة | مانشستر سيتي يضرب برشلونة ويقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يضرب برشلونة ويقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من حسم أولى صفقاته الصيفية وذلك بالتعاقد مع لاعب وسط من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وووفقا لشبكة ESPN العالمية، فأن السيتي اقترب من ضم ساؤو نيجويز نجم وسط أتلتيكو مدريد، مقابل 80 مليون يورو.

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وأكدت تقارير إسبانية إلى أن بيب جواريولا، مدرب مانشستر سيتي اختار ساؤول نيجويز ليكون بديلًا للبرازيلي فيرناندينيو في الموسم المقبل.

وتابعت الشبكة أن السيتزن تفوق على برشلونة في هذه الصفقة، على الرغم من أنه أعلن عن تعاقده مع فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام، إلا أنه كان يسعى لضم نيجويز ولكن المبلغ الذي عرضه السيتي جعله الأقرب لضم اللاعب.