رياضة | أزارو يعود لتدريب الأهلي في غياب أجايي

وانتظم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان أزارو قد وصل إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء، عقب العودة من المغرب، لقضاء إجازة قصيرة، بعد الراحة التي حصل عليها لمدة ٣ أيام بعد الفوز على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة، وتأهله لربع نهائي دووي أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم ٣٠ من الشهر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.