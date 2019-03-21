رياضة | هشام عبدالرسول: رحيل طارق السيد أثر سلبيا على نتائج المنيا.. وهذه نصيحتي لمجلس الإدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام عبدالرسول: رحيل طارق السيد أثر سلبيا على نتائج المنيا.. وهذه نصيحتي لمجلس الإدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى هشام عبدالرسول لاعب منتخب مصر والمنيا السابق، أن رحيل طارق السيد عن تدريب فريق المنيا كان قرار خاطيء من مجلس إدارة الفريق المنياوي وأثر سبلبيا عن النتائج في الفترة الماضية.

وقال "عبدالرسول" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" إن فريق المنيا يمتلك القدارات على تحقيق الفوز على ملعبه أو خارج ملعبه بغض النظر عن من الذي يتولي القيادة الفنيه، مشيرا إلى أن إبراهيم صدقي مدير فني جيد لكن تنقصه خبرات الممتاز "ب" لكنه سيكتسبها في الفترة القادمة.

وواصل: "إبراهيم صدقي لم يخطأ في التفكير بتدريب المنيا نظرا لكون المنيا اسم كبير ولكنه تولى المهمة الفنية في مرحلة صعبة وأنه كان يرغب في عدم تلقى أي هزيمة مع الفريق في الفترة الماضية.

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وأضاف "عبدالرسول" أن لابد أن يكون متوسط أعمار الفريق ما بين 25 و 26 عاما إلى جانب تواجد بعض الخبرات القادره على العطاء، وتوقع "عبدالرسول" فوز المينا على ديروط في المباراة القادمة كما يري من وجهه نظره بأنه الفريق المنياوي سيفوز علي الوليدية وناصر ملوي سواء في الداخل أو الخارج كما يري أنه سيخسر من تحرير أسوان، ويري عبدالرسول من وجهه نظره أيضا بأن الذي يفرق هو الخبره وتقسيم الشخصيه في اللاعبين.

وطلب من مجلس إدارة نادي المنيا توفير سبل الدعم للفريق و الاستعانه بجهاز فني قوي له خبرات يكون له تأثير على اللاعبين إلى جانب امكانيه الاستعانة بابراهيم صدقي في وجود هذا الجهاز وكذلك لابد أن يكون انتقاء اللاعبين بشكل مناسب.

وصرح هشام عبدالرسول بأن نادي المنيا هو نادينا جميعا واذا طلبوا منه أي شئ سيكون تحت أمر النادي، مؤكدا أنه سيوافق على تولي المهمة للفريق في حالة طلب ذلك منه ولكن بشروط لابد من وضعها لتحقيق حلم الصعود.