رياضة | إنتر ميلان يصدم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يصدم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن أزمة إيكاردي نجم فريق إنتر ميلان مع إدارة ناديه باتت على وشك الإنتهاء، وذلك بعد الاجتماع الحاسم الذي عقد في ميلانو.

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ووفقا لصحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت " الإيطالية الشهيرة فأن بيب ماروتا المدير التنفيذي للإنتر عقد اجتماعاً حاسماً مع وكيل اللاعب.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع عودة إيكاردي الى تدريبات الفريق غداً الخميس , لأول مرة منذ الأزمة التي نشبت بين اللاعب والنادي في 13 فبراير , وذلك حين تم سحب شارة القيادة منه ، مما يشير إلى اقتراب انتهاء الأزمة واستمراره مع الإنتر.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد أكدت في الساعات الماضية اقتراب إيكاردي من الانتقال لريال مدريد بعد تولي زيدان المهمة الفنية للفريق الملكي.