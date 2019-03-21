رياضة | جمال عبد الحميد يكشف عن عوامل تأهل السكة للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبد الحميد يكشف عن عوامل تأهل السكة للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب جمال عبد الحميد المدير الفني لفريق السكة الحديد عن ثقته في بلوغ منافسات دورة الترقي المؤهلة للقسم الثالث.

وقال عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" : أن الفوز في الجولة الأولى جاء بصعوبة وأعطى اللاعبين دفعة معنوية كبيرة وحماس وتحدي من أجل مواصلة الإنتصارات.

وأضاف أن فريقه إختتم الاستعدادات لمواجهة فريق الشرقية، التي ستقام الجمعة، بالزقازيق، مشيراً إلى جاهزة جميع اللاعبين المتواجدين داخل القائمة، بكل قوة لكل الفرق لأن هدفنا هو الصعود.

وعن دعم مجلس الإدارة الحالي للفريق أشار جمال عبد الحميد أن المجلس برئاسة الدكتور محمد عيد، يساند الجميع داخل المنظومة الرياضية، من أجل عودة السكة للممتاز "ب" بجانب مساندة أعضاء مجلس الإدارة نبيل كمال ومحمد نافع في تذليل كافة العقبات من أجل الصعود.