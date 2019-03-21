اونلاين | ( رابط سريع HD ) مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر اليوم 21 مارس كورة لايف

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( رابط سريع HD ) مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر اليوم 21 مارس كورة لايف

يستضيف ملعب ستاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي مباراة السعودية والامارات مساء اليوم ، في مباراة ودية دولية تجمع بينهما، وفي أول ظهور لهما بعد نهائيات بطولة كأس آسيا 2019، والتي كانت قد أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة في يناير الماضي، كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية والإمارات.

( رابط سريع HD ) مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر اليوم 21 مارس كورة لايف

المنتخب السعودي يطمح في أن يظهر بشكل جيد أمام جماهيره من أجل الاستعداد للاستحقاقات القادمة، وتجهيز اللاعبين، فالأخضر السعودي يخوض هذه المباراة من أجل تجربة بعض اللاعبين الشباب والجديدة، والتي وقع الاختيار عليها من قبل المدير الفني للمنتخب السعودي يوسف عنبر، والذي تولى مهام قيادة السعودية بشكل مؤقت بعد أن بيتزي الذي رحل عن الأخضر بعد نهاية منافسات كأس آسيا.

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( رابط سريع HD ) مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر اليوم 21 مارس كورة لايف

المنتخب السعودي ودع بطولة كأس آسيا 2019 بعد أن خسر في دور ربع النهائي أمام منتخب اليابان، حيث حل المنتخب السعودي بالمركز الثاني بدوري المجموعات بعد المنتخب القطري المتوج بلقب البطولة، أما المنتخب الاماراتي فكان مشواره بالنسخة الماضية من بطولة كأس آسيا لم يرضي جماهيرها، حيث خسر المنتخب الاماراتي برباعية نظيفة على يد المنتخب القطري في دور نصف النهائي من البطولة، ليكون طريق العنابي ممهداً بعد ذلك للتتويج بأول لقب له.

( رابط سريع HD ) مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر اليوم 21 مارس كورة لايف

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية والامارات عصر الخميس في تمام الساعة الخامسة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة إلا الربع مساءً بتوقيت أبوظبي، هذا وسيتم بث مباراة السعودية والامارات الودية مساء يوم الخميس من خلال قناة KSA SPORTS HD وأيضاً شبكة قنوات أبوظبي الرياضية.