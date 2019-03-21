اونلاين | مشاهدة مباراة السعودية والإمارات اليوم | بث مباشر مباراة السعودية والإمارات| بدون تقطيع مشاهدة مباراة السعودية والإمارات

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يستضيف استاد آل نهيان مباراة قوية ستجمع بين منتخبي السعودية والإمارات وذلك اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 والتي تأتي في إطار ودي وبعيداً من الإطار الرسمي.

ويخوض الأخضر السعودي مباراة قوية مع الإمارات على ملعب آل نهيان وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة 3:45 بتوقيت مدينة القاهرة والـ4:45 بتوقيت مكة المكرمة والـ5:45 بتوقيت دولة الإمارات.

ويذكر فأن الاتحاد السعودي لكرة القدم قام بتكليف طاقم تدريبي لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة مدير فني مؤقت وهو يوسف عنبر لحين التعاقد مع مدرب جديد ليأتي خلفاً للأرجنتيني خوان بيتزي.

بينما قام اتحاد القدم الإماراتي بتعيين المدرب الهولندي فان مارفيك لقيادة الأبيض خلفاً للمخضرم ألبرتو زاكيروني الذي تمت إقالته بعد الخروج من كأس آسيا 2019.

وسيتم نقل المباراة الودية التي ستجمع بين منتخبي السعودية والإمارات عبر البث المباشر من خلال قناة السعودية الرياضية KSA SPORT.

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية:

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة

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خط الدفاع: يزيد البكر، محمد الخبراني، زياد الصحفي، متعب المفرج

خط الوسط: وليد باخش، سلطان مندش، منصور حمزي، حسن الحبيب

خط الهجوم: أسامة الخلف، عبد الفتاح آدم

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات:

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: الحسن صالح، عبد الله غانم، شاهين عبد الرحمن، بندر الأحبابي

خط الوسط: علي سالمين، أحمد برمان، محمد خلفان، ريان يسلم

خط الهجوم: خلفان مبارك، علي مبخوت