شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحدد سيناريو ضم عاشور الحدود في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثّف مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع إمام عاشور لاعب فريق حرس الحدود تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما نال اللاعب إعجاب وتقدير الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة المدرب الأورجوياني مارتن لاسارتي.

ويتطلع الأهلي للحصول على خدمات عاشور الذى يُقدم عروض جيدة هذا الموسم مع ناديه الحالي الذى انتقل له على سبيل الإعارة من غزل المحلة لمدة موسمين خاصة وأن هناك أندية أخرى ترغب في ضم اللاعب أبرزها الزمالك وبيراميدز.

وبدأ مسئولو الاهلي التخطيط لضم لاعب الحدود والحصول على توقيعه قبل أن يخطفه الزمالك أو بيراميدز.