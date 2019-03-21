شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير للاعبى المنتخب بالقميص الجديد اليوم قبل السفر للنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو المنتخب الوطنى لجلسة تصوير فى المعسكر المقام حاليا فى برج العرب، بالقميص الجديد الذى تسلمه اللاعبون، ويظهر به الفراعنة لأول مرة فى مباراتى النيجر ونيجيريا المقبلتين.

ووصل وفد من الشركة الألمانية الراعية لقميص منتخب مصر، إلى معسكر برج العرب خلال الساعات الأخيرة وتحديدا بعد إعلان التصميم الجديد لقميص الفراعنة، وعقدوا اجتماعا مع مسئولى المنتخب لمناقشة أسباب الهجوم على القميص وشكوى اللاعبين من القميص.. وكشف مصدر باتحاد الكرة أن مندوبى الشركة تعرفوا على ملاحظات اللاعبين على الملابس، وكذلك تفهموا سبب الانتقادات الخاصة بالقميص الجديد، ووعدوا بتلافى جميع السلبيات فى التصميم الجديد الذى سيتم اعلانه 2020.

تابع أن اتحاد الكرة اضطر لتسلم الملابس الحالية دون مراجعة الشركة فى ظل ضيق الوقت وعدم وجود بدائل، موضحا أن الشركة حريصة على تعديل التصميم واختيار تصميم جديد يرضى الجماهير حتى تقبل الجماهير على شرائه وتحقق أرباحا من وراء بيع القميص.