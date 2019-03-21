الامارات | الرئيس جورج ويا يشارك في تدريبات الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس جورج ويا يشارك في تدريبات الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام فخامة الرئيس الليبري جورج ويا بزيارة تدريب فريق الجزيرة مساء اليوم بقصر الإمارات وشارك في جزء منه، وظهر ويا بمستوى متميز وسجل أكثر من هدف خلال الفترة التي شارك فيها بالحصة التدريبية مستعيدا ذمرياته وحرص عايض مبخوت المير التنفيذي لشركة كرة القدم على إهداء الرئيس الليبري قميص تذكاري موقع من لاعبي الفريق. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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