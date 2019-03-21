شكرا لقرائتكم انتظام ثنائى الأهلى لمواجهة الزمالك في القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم ثنائي الاهلي وليد أزارو وجونيور أجايي في مران اليوم بعد إنتهاء الأجازة التى حصل عليها خلال الأيام الماضية وسافر خلالها لبلادهما حيث سافر آزارو للمغرب فيما سافر أجاي إلى نيجيريا.

وينتظم الثنائي في مران اليوم إستعداداً لمباراة الزمالك التي تقام يوم 30 مارس الجاري، في اطار منافسات بطولة الدوري العام ، وشهد مران الفريق أمس جلسة خاصة عقدها مارتن لاسارتي مع سعد الدين سمير مدافع الفريق من أجل توجيه عدة نصائح فنية له .

فيما واصل حمدي فتحي لاعب الفريق أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الأمس، ويعاني حمدي فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها في مباراة الأهلي أمام بتروجت، وهي الإصابة التي تقلل من فرص لحاقة بالقمة وفقا لتاكيدات الجهاز الطبي للفريق.