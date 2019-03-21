شكرا لقرائتكم أخبار الدورى الانجليزى 21-3-2019 ..قائمة المظلومين فى البريميرليج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الموسم الحالى من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" الربع الأخير، وسط اشتداد المنافسة بقوة للحصول على اللقب بين ليفربول ومانشستر سيتى، وأيضا صراع رباعى بين توتنهام، أرسنال، ومانشستر يونايتد، وتشيلسى على انهاء الموسم بين الأربعة الكبار، من أجل المشاركة فى النسخة القادة من دورى أبطال أوروبا.

أخبار الدورى الانجليزى 21-3-2019 عن قائمة المظلومين فى البريميرليج

وتألق خلال الموسم الجارى العديد من اللاعبين، والذين تعرضوا لظلم كبير قبل انطلاق الموسم من حيث التقييم الفنى، والقيمة التسويقية، لكنهم أثبتوا أنهم لاعبين كبار طوال هذا الموسم.

وكان أبرز هؤلاء اللاعبين البرتغالى برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتى، والذى احتل قائمة أكثر لاعبى البريميرليج تألقا على الرغم من عدم تقديره بالشكل المناسب قبل بداية الموسم وحتى الآن، حسب ما كشفت عنه صحيفة "صن" البريطانية.

وشارك سيلفا فى 29 مباراة هذا الموسم مع السيتى، ما بين أساسيا وبديلا، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7 آخرين لزملائه، بالإضافة إلى احرازه 3 أهداف وصناعة هدفين فى مسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى سيواجه خلال السيتى منافسه توتنهام هوتسبير فى الدور قبل النهائى.

وتفوق النجم البرتغالى الذى حصل على 22% من إجمالى عدد الأصوات المشاركة فى الاستفتاء، على الكورة الجنوبى سون هيون-مين مهاجم توتنهام المتألق هذا الموسم، والذى سجل 12 هدفا فى البريميرليج، وحصل على نسبة أصوات بلغت 17%.

الفرنسى الكسندر لاكازيت مهام أرسنال جاء فى المرتبة الثالثة وحصل على 16% بعد أن سجل 12 هدفا هذا الموسم مع الجانرز فى الدورى الإنجليزى، فيما جاء نجم تشيلسى الصاعد روبن لوفتوس-تشيك رابعا وحصل على أصوات بلغت 13%.

رد مانى على مشجعى مانشستر يونايتد فى السنغال

شملت أخبار الدورى الانجليزى 21-3-2019 تداول بعض الجماهير على موقع التواصل الاجتماعى فيديو لساديو مانى لاعب المنتخب السنغالى وليفربول الانجليزى له فى السنغال .

ورفعت مشجعين يونايتد فى السنغال صورت مانى بقميص مان يونايتد ورد لاعب ليفربول على الجماهير بعبارة الغلط.

أخبار الدورى الانجليزى 21-3-2019 تفضيل كورتوا لـ PSG عن يونايتد

كشفت تقارير صحفية، أن البلجيكى تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد الإسبانى، رفض الرحيل عن الفريق الملكى والعودة للدورى الإنجليزى مرة أخرى فى صفقة تبادلية.

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ذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، أن كورتوا صاحب الـ26 عاما، رفض الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد فى صفقة تبادلية مقابل انضمام الحارس دافيد دى خيا لريال مدريد فى فترة الانتقالات الصفية المقبلة.

وغادر الحارس البلجيكى فريقه السابق تشيلسى إلى ريال مدريد فى الصيف الماضى فى صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، وشارك كورتوا فى 24 مباراة بالدورى الإسبانى هذا الموسم، حيث تلقى 30 هدفًا واحتفظ بشباكه نظيفة فى 8 مباريات فقط.

أضافت الصحيفة أن كورتوا يفكر فى الرحيل خاصة بعد عودة المدرب الفرنسى زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد حيث يفضل الاعتماد على كيلور نافاس أساسيا، موضحا أن وجهته فى حال مغادرة البرنابيو الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسى.

أخبار الدورى الانجليزى 21-3-2019 عن تصريح جون ألدريج بان تتويج ليفربول بالدورى يرتبط بصلاح

حذر جون ألدريج نجم ليفربول السابق من إمكانية إفساد حلم جماهير الريدز فى التتويج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1990، بسبب تراجع أداء محمد صلاح فى الفترة الأخيرة.

وقال ألدريج فى تصريحات لصحيفة إندبندينت الأيرلندية: "تتويج ليفربول بلقب الدورى مرتبط بعودة محمد صلاح إلى مستواه، إنه يحتاج إلى الابتعاد عن الضغوطات فى تلك اللحظات الحاسمة من الموسم."

وأضاف قائلا: "فى الموسم الماضى كان يسجل دون أن يفكر فى أى شئ، أما الآن عندما يستلم الكرة، فإنه يبدو غير واثقًا ماذا سيفعل بها."

وسجل محمد صلاح 17 هدفا فى الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم ويحتل المركز الثانى فى ترتيب الهدافين بالتساوى مع زميله ساديو مانى وبيير أوباميانج بفارق هدف خلف أجويرو المتصدر بـ18 هدف.