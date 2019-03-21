شكرا لقرائتكم تعديل عقد تعاقد عبد الرحمن بالاسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو النادى الاسماعيلى تعديل عقد عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق بعد تألقه فى الفترة الأخيرة ونجاحه فى التألق بالقميص الأصفر مما دفع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى لضمه لصفوف الفراعنة استعداداً لمواجهة النيجر فى تصفيات كأس الامم الافريقية 2019 .

ويخشى مسئولى الاسماعيلى من تلقى عبد الرحمن مجدى عروض مغرية تدفعه للبحث عن الرحيل عن قلعة الدراويش الأمر الذى يربك الحسابات الفنية للفريق فى ظل إصرار زميليه محمود متولى وكريم بامبو على الرحيل وعدم تمديد تعاقدهم مع النادى الأصفر .

وكان الاسماعيلى قد تعاقد مع عبد الرحمن مجدى منذ موسمين قادماً من الترسانة ولكنه غاب عن المشاركة الموسم الماضى ليعود للتألق هذا الموسم بعدما شارك فى 25 مباراة في مختلف البطولات المحلية والافريقية أحرز خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين.