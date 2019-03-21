شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد "بوطيب" أمام الأهلى بعد ودية التانجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد استعادة الزمالك لخدمات المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض قبل مواجهة الأهلى فى الديربى، حيث سينتهى اللاعب من التواجد مع منتخب بلاده يوم 26 من شهر مارس الجارى فى مواجهة الأرجنتين الودية ثم يعود عقب المواجهة إلى القاهرة، من أجل خوض الاستعدادات مع زملاءه بالفريق الأبيض استعدادا لتواجده فى التشكيل الأساسى لأبناء ميت عقبة فى مواجهة الأهلى.

موعد مباراة القمة بين الزمالك والأهلى

يلتقى فريق الزمالك مع الأهلى، يوم 30 من شهر مارس الجارى، على استاد برج العرب، فى إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر فى بطولة الدورى الممتاز.

كان بوطيب قد انتهى من مباراة الزمالك أمام نصر حسين داى بالجزائر ثم توجه للانضمام إلى منتخب بلاده وغاب عن اللقاء الأخير للفريق أمام المقاولون فى الجولة الـ25 بالدورى على أن ينضم للأبيض مجددا بعد مباراة المغرب الودية مع الأرجنتين استعدادا للقمة.