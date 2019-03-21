مواعيد المباريات بالتصفيات المؤهلة لـ«يورو 2020» والوديات الدولية

أسامة حافظ يقام اليوم الخميس مباريات بتصفيات كأس الأمم الأوروبية ومباريات ودية وأبرزها.. التصفيات المؤهلة ليورو 2020

قبرص مع سان مارينو 7:00 مساء

كرواتيا مع أذربيجان 9:45 مساء

سلوفاكيا مع المجر 9:45 مساء

أيرلندا الشمالية مع إستونيا 9:45 مساء

هولندا مع روسيا البيضاء 9:45 مساء

بلجيكا مع روسيا 9:45 مساء

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