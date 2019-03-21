محمد نصر بعد إحالته للتحقيق: «عاوزين يبعدوني عن إخراج القمة» (فيديو)

أكد المخرج محمد نصر الدين أنه أثناء تغطيته لمباريات الدوري المصري وأبطال أفريقيا يغطى كافة مدرجات الملعب دون توجيه الكاميرا على أشخاص معينين، مشيرًا إلى أنه لم يتعمد إظهار صاحب أحد المطاعم الشهيرة خلال تغطية المباراة، قائلًا: «اللي اتحولت للتحقيق بسببه ده طباخ النادي الأهلي، وكان قاعد في

المدرج وسط الجماهير واللقطة جابت أكتر من شخص بجواره، منهم منظم معسكر فريق الجزائر وعدد من الصحفيين المصريين».

وتابع: «أنا معروف وسمعتي كويسة طول عمري، واللي عاوز يضرب فيا براحته، عاوزين يبعدونى عن إخراج ماتش القمة بين الأهلي والزمالك ومعنديش...