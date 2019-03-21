الصدارة في خطر.. المقاولون يعطل الزمالك قبل مواجهة الأهلي

كتب- عمر قورة:

أجبر المقاولون العرب ضيفه الزمالك على الخروج بنتيجة التعادل بهدفين مقابل مثلهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، والمؤجلة من الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك كل من محمود حمدي الونش وطارق حامد في الدقيقتين 45+1 و63، بينما سجل هدفي المقاولون كل من عبدالوهاب إسماعيل وأحمد علي في الدقيقتين 52 و80 من اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 53 نقطة من 22 مباراة ليبقى في صدارة ترتيب الدوري المصري، ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 35 نقطة في المرتبة السادسة بجدول المسابقة.

ومن المقرر...