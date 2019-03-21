شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو ريدة» يؤازر المنتخب قبل السفر إلى النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور مران المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قبل السفر غدا إلى النيجر.

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كما شهد المران حضور مجدي عبدالغني وأحمد مجاهد ومحمد أبوالوفا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وأدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء الأربعاء، مرانه اليومي ضمن معسكره المقام ببرج العرب في الإسكندرية ضمن الاستعدادات لمواجهة النيجر، السبت المقبل، في تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر يونيو المقبل.

واشتمل المران على بعض الجوانب البدنية والفنية والخططية، وسبقه محاضرة من المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني خافيير أجيري.