الأخضر يواجه الأبيض الإماراتي تحت أنظار مارفيك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

تحت أنظار مدربه السابق، المدرب الجديد للمنتخب الإماراتي لكرة القدم، الهولندي بيرت فان مارفيك، يواجه الأخضر نظيره الأبيض الإماراتي اليوم وديا على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، وذلك ضمن أيام الفيفا التي سيختتمها الأخضر بمواجهة منتخب غينيا الاستوائية في الـ25 من مارس الحالي على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

ويقود المنتخب السعودي طاقم فني وطني بقيادة المدرب يوسف عنبر ومساعده يوسف الغدير.

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وينتظر أن يعمل عنبر على إيجاد توليفة مناسبة من بين اللاعبين الجدد الذين تم استدعاؤهم للفترة الحالية، سعيا لتحسين مركز المنتخب في التصنيف الدولي، بعد أن تراجع للمرتبة الـ70 حسب التصنيف الشهري الأخير الصادر في السابع من فبراير الماضي، نتيجة خروجه من الدور الثاني لبطولة كأس آسيا الأخيرة في الإمارات.

ووصل الأخضر إلى أبوظبي عند الرابعة عصر أمس، بطائرة خاصة، وأجرى تدريبه على ملعب المباراة. ومن المقرر أن تعود البعثة إلى الرياض عقب المباراة مباشرة.

تشكيلة الأخضر المتوقعة