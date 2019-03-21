العمالقة يبحثون عن بداية قوية بتصفيات يورو 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

تنطلق اليوم فعاليات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وسط تطلع المنتخب الإنجليزي إلى ضربة بداية قوية على استاد ويمبلي العريق في العاصمة لندن، وسعي المنتخب الألماني إلى العودة لمساره الصحيح مع بداية مرحلة جديدة لإعادة بناء الفريق.

وفي الوقت نفسه، يحلم المنتخب الفرنسي الفائز بلقب كأس العالم 2018 في روسيا بتحقيق فوز عريض خارج ملعبه، بينما يأمل المنتخب البرتغالي حامل اللقب الأوروبي في تقديم بداية قوية في المرحلة الأولى من رحلة الدفاع عن اللقب.

ووزعت المنتخبات الـ55 على 10 مجموعات خلال قرعة التصفيات، حيث تضم كل من المجموعات الخمس الأولى 5 منتخبات بينما تضم كل من المجموعات الخمس التالية 6 منتخبات.

وفي نهاية التصفيات، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات بينما تتحدد هوية المنتخبات الأربعة الأخرى المتأهلة للنهائيات من خلال الدور الفاصل في بطولة كأس أمم أوروبا.

وتقام فعاليات يورو 2020 في 12 مدينة مختلفة منتشرة في أنحاء أوروبا، وهي: أمستردام وباكو وبلباو وبوخارست وكوبنهاجن ودبلن وجلاسجو ولندن وميونخ وروما وسان بطرسبرج.

وخلال النهائيات، سيكون لكل منتخب تأهل للنهائيات وتستضيف بلاده النهائيات، الحق في خوض اثنتين من مبارياته في دور المجموعات على ملعبه.

وتستضيف كل مدينة من المدن الـ12 المضيفة 3 من مباريات دور المجموعات، وإحدى مباريات دور الـ16 أو دور الثمانية، بينما تقام مباريات المربع الذهبي والنهائي على استاد ويمبلي.

ويستهل المنتخب الإنجليزي، مسيرته بلقاء نظيره التشيكي على استاد ويمبلي غدا، ثم يواجه منتخب مونتنجرو (الجبل الأسود) الاثنين المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي بلغاريا وكوسوفو. وتشهد المجموعة نفسها غدا مباراة بلغاريا ومونتنجرو.

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وتحل ألمانيا، ضيفة على هولندا في أمستردام الأحد المقبل ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخبات بيلاروس وأيرلندا الشمالية وإستونيا.

وتشهد المجموعة نفسها مباراتين اليوم، حيث يلتقي المنتخب الهولندي نظيره البيلاروسي وتلعب أيرلندا الشمالية مع إستونيا.

ويستهل المنتخب الإسباني مسيرته في التصفيات بلقاء نظيره النرويجي السبت ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تشهد أيضا مباراتي السويد مع رومانيا ومالطا مع جزر فارو.

ويخوض المنتخب الفرنسي تصفيات النسخة الجديدة من البطولة الأوروبية بكثير من التفاؤل في ظل تتويجه قبل شهور قليلة بلقب كأس العالم 2018 بروسيا.

وتضم مجموعة فرنسا (الثامنة) منتخبات تركيا وأيسلندا وألبانيا وأندورا.

ويبدأ المنتخب الفرنسي مسيرته بلقاء منتخب مولدوفا في عقر دار الأخير غدا، كما تشهد المجموعة نفسها غدا، مباراتي ألبانيا مع تركيا وأندورا مع أيسلندا.

ويستهل المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه الشهير كريستيانو رونالدو حملة الدفاع عن اللقب القاري بمباراتيه أمام منتخبي أوكرانيا غدا، وصربيا الاثنين المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتشهد المجموعة نفسها غدا، مباراة لوكسمبورج مع ليتوانيا.

ويستضيف المنتخب الإيطالي نظيره الفنلندي السبت، ثم يلتقي منتخب ليشتنشتاين الثلاثاء المقبل في بداية مسيرته بالمجموعة العاشرة التي تضم معهم منتخبات اليونان والبوسنة وأرمينيا.

وتشهد هذه المجموعة السبت المقبل مباراتين أخريين، حيث يلتقي منتخب البوسنة مع أرمينيا وليشتنشتاين مع اليونان.