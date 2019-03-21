فينيسيوس: لست قلقا من رحيل سولاري وعودة زيزو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال لاعب ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيورز، إنه ليس قلقا من عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى منصب المدير الفني للفريق الملكي، ورحيل مدربه السابق سانتياجو سولاري الذي منحه فرصة المشاركة مع الفريق الأول.

وقال فينيسيوس في تصريحات لشبكة «كادينا سير» الإذاعية في إسبانيا أمس «أشعر بأنني بخير وأنا أتحسن وسأعود قريبا، لا أحد يعرف متى سأعود ولكنني أعمل بشكل جيد للغاية ليكون هذا في أقرب وقت».

وتعرض فينيسيوس لإصابة بتمزق في أربطة الركبة خلال المباراة التي خسرها ريال مدريد 1 - 4 أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب دور الـ16 للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وأضاف اللاعب البرازيلي «لقد بكيت في يوم الإصابة لشعوري بالعجز والألم، لقد فكرت في كل شيء وفكرت في أنني سأفقد ظهوري الأول مع المنتخب».

وتابع «كل شيء حصل معي بسرعة كبيرة، حتى كاسميرو ومارسيلو تحدثا معي وقالا لي إن كل شيء يسير بسرعة، جئت إلى هنا وأنا في الـ18 وبدأت اللعب، لم يكن يتوقع أي شخص عندما خرجت من البرازيل أنني سألعب كل هذه المباريات التي لعبتها خلال هذه الأشهر الستة».

وتحدث فينيسيوس عن رحيل الأرجنتيني سانتياجو سولاري عن تدريب الريال وتولي زيدان المهمة بدلا منه، حيث قال «هذا لا يقلقني، زيزو كان لاعبا كبيرا للغاية وهو مدرب عظيم، الجميع في الفريق يعرفونه، التدرب تحت قيادة زيدان شرف، رأيت القليل من مشاركاته كلاعب كرة، لا أتذكر شيئا ولكنني أشاهد الفيديوهات الآن، لقد كان لاعبا مذهلا».

وأعرب فينيسيوس (18 عاما) عن أمله بالفوز بجائزة الكرة الذهبية، مشيرا إلى أن هذا قد يحدث بعد 7 أو 8 أعوام من الآن، واستطرد قائلا «أعتقد أنني سأفوز بالكرة الذهبية، لا أعلم في أي عمر سيحدث هذا، ولكن الفوز بها في الـ25 أو الـ26 سيكون شيئا جيدا».