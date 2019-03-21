ولي العهد يحفز متصدر ووصيف الأولى بالتصدي لالتزاماتهما المالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي - أبها

أعلن أمير منطقة عسير تركي بن طلال للأسرة الرياضية بالمنطقة أمس، تكفل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بتسديد الالتزامات المالية لمتصدر ووصيف دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين (أبها وضمك) للمرة الأولى بعد مرور 29 جولة.

ويتصدر أبها فرق دوري الأولى برصيد 55، ويليه ضمك في المركز الثاني بفارق نقطة، حيث لديه 54 نقطة، إلا أن تأكيد صعودهما لدوري المحترفين لا يزال بعيدا نظرا لتبقي نحو 9 جولات قد تشهد تغييرا كبيرا في الترتيب العام للفرق.

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وعن تكفل ولي العهد بسداد ديون الناديين، رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، خالص الشكر والتقدير لولي العهد، مبينا أن هذا الدعم يأتي امتدادا لما حظيت به الأندية السعودية وما وجدته من رعاية أسهمت في إنهاء ديونها وحل قضاياها الخارجية خلال الموسم الحالي.

على الصعيد نفسه، أسفرت تحركات أمير المنطقة، عن تبرع عدد من رجال الأعمال بمنطقة عسير بنحو مليون ونصف المليون ريال تحفيزا لفريقي ضمك وأبها لمواصلة تصدر أندية دوري الدرجة الأولى وتتويج ذلك بالصعود إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما وجه الأمير تركي بن طلال بتهيئة ملعب نادي جرش بطل دوري شهداء الوطن، مؤكدا أن رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، وجه بتحديث مدينة الأمير سلطان الرياضية خلال 60 يوما، وكذلك استكمال مباني نادي أبها، حيث يتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال 8 أشهر.

بدورها استعدت أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها لإتاحة مرافق وملاعب البلدية لتدريبات أندية المنطقة حسب الجداول الزمنية التي يتم الاتفاق عليها.