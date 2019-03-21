النصر يحصد جوائز الجولة الـ24 بالكامل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لم يدع النصر مجالا لمنافسيه لخطف أي من الجوائز الثلاث التي تقدم في كل جولة، حيث استحوذ على أفضلية الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على مستوى المدربين واللاعبين والجمهور في ظل غياب الهلال والأهلي عن اللعب في هذه الجولة بسبب صدامهما بدوري أبطال العرب.

وكانت اللجنة الفنية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، أعلنت الفائزين بجوائز الجولة استنادا على اللقاءات الستة التي أقيمت، فيما قررت إدراج تصنيف اللقاءين المؤجلين (الهلال وأحد، الأهلي والفيحاء) إلى جوائز مارس الحالي، كما جرت العادة في المباريات المؤجلة من الجولات السابقة.

وخطف المدير الفني للنصر، البرتغالي روي فيتوريا جائزة أفضل مدرب، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب لهداف الفريق والدوري حتى الآن، المغربي عبدالرزاق حمدالله، فيما نال جمهور النصر لقب الجمهور المثالي.

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وحقق فيتوريا جائزة أفضل مدرب للمرة الأولى، بعد أن كسب فريق الوحدة على أرضه وبين جماهيره برباعية نظيفة، حملت توقيع المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي خطف جائزة أفضل لاعب للمرة الرابعة منذ انطلاق الدوري.

أما جائزة الجمهور المثالي لجماهير نادي النصر، فقد منحت له نتيجة الحضور الكبير لمؤازرة الفريق خلال مواجهته الأخيرة أمام الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وسبق للنصر أن حقق الجوائز الثلاث في الجولة الخامسة، حينما حاز مدربه السابق، الأوروجوياني دانييل كارينيو ولاعبه المغربي نورالدين مرابط جوائز الأفضلية على مستوى المدربين واللاعبين، واختيار النصر لجائزة الجمهور المثالي.

وتقدم الرابطة جائزة مالية 10 آلاف ريال لأفضل مدرب وأفضل لاعب على مستوى الجولة، و50 ألف ريال لكل منهما على مستوى الشهر، فيما يمنح الجمهور المثالي درعا تكريميا.