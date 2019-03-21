تكليف الرميان بإعادة لعبة بناء الأجسام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أعاد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي، لعبة كمال الأجسام إلى الواجهة بعد أن أصدر أمس قرارا بتأسيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، وتعيين أسامة الرميان رئيسا للاتحاد.

واختفت اللعبة في الفترة الماضية بعد المنع الذي استمر لسنوات عدة نتيجة وجود انتهاكات في اللعبة وتعرض ممارسيها إلى مشكلات أضرت باللعبة.

Advertisements

وكانت اللجنة الأولمبية العربية السعودية قد أصدرت عام 2013 قرارا بمنع لعبة كمال الأجسام آنذاك، وعدم التعاقد مع مدربيها.

وأوضح الأمين العام للجنة الأولمبية السعودية وقتها، محمد المسحل أن القرار تم بعد رصد ملاحظات على اللعبة نفسها، وعلى بعض ممارسيها، إضافة إلى كونها ليست لعبة أولمبية في المقام الأول، لأن التركيز في اللجنة يتم فقط على الألعاب التي تتبع لها، والتي نرجو أن تحقق إنجازات متعددة للوطن، ولذلك يتم تحويل مثل هذه الألعاب إلى لجان معينة تشرف عليها الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي كان قد وجه الأسبوع الماضي بتأسيس الاتحاد السعودي للألعاب الشتوية، ضمن خطط لتطوير وتوسيع اهتمامات المجتمع السعودي بكل الرياضات المختلفة.