الأولمبياد الخاص يستمر في حصد الذهب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

حصد منتخب الأولمبياد الخاص السعودي أمس 6 ميداليات جديدة ليصل رصيده إلى 31 ميدالية بدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تختتم اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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وجاءت الميداليات الست الجديدة «5 ذهبيات وفضية واحدة» في منافسات ألعاب القوى والسباحة وكرة السلة للسيدات، حيث حققت جوري القثمي الميدالية الذهبية ونالت بشاير الصواف الميدالية الفضية في منافسات القفزة الطويلة بألعاب القوى، وتوج محمد الرفاعي بالميدالية الذهبية للجري لمسافة 100 متر، وحقق فيصل القصيبي الميدالية الذهبية للسباحة «25 مترا»، فيما فاز منتخب كرة السلة للسيدات بالميدالية الذهبية عقب تغلبه على منتخب ساحل العاج في المباراة النهائية بنتيجة 16-11، ونال فريق البوتشي المكون من رائد العوفي وخالد الرويلي ذهبية المنافسات للزوجي.

من جانبها أعربت نائب رئيس الوفد السعودي المشارك في الأولمبياد، الدكتورة هايدي العسكري عن سعادتها بالإنجازات التي حققها أصحاب الهمم من الجنسين، مشددة على أن الطاقة الإيجابية والطموح والإصرار لجميع اللاعبين المشاركين، كانت أسبابا في حصد الجوائز والميداليات، مؤكدة أن أصحاب الهمم لهم شخصيات ذات خصوصية، وسمات مختلفة.

وأضافت «نفخر بالتأكيد بهذه الإنجازات التي حققوها، وسيكون هناك اهتمام خاص وتطوير لجميع المدربين واللاعبين واللاعبات في الفترة المقبلة قبل المشاركة في بطولة الألعاب الشتوية المقررة بالسويد».