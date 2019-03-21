شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد يوم 21-3-2019 .. كورتوا يرفض الرحيل لمانشستر يونايتد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، عن أن البلجيكى تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد الإسبانى، رفض الرحيل عن الفريق الملكى والعودة للدورى الإنجليزى مرة أخرى فى صفقة تبادلية.

أخبار ريال مدريد يوم 21-3-2019 عن رفض كورتوا الانتقال لمانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، أن كورتوا صاحب الـ26 عامًا، رفض الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد فى صفقة تبادلية مقابل انضمام الحارس دافيد دى خيا لريال مدريد فى فترة الانتقالات الصفية المقبلة.

وغادر الحارس البلجيكى فريقه السابق تشيلسى إلى ريال مدريد فى الصيف الماضى فى صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، وشارك كورتوا فى 24 مباراة بالدورى الإسبانى هذا الموسم، حيث تلقى 30 هدفًا واحتفظ بشباكه نظيفة فى 8 مباريات فقط.

أضافت الصحيفة أن كورتوا يفكر فى الرحيل خاصة بعد عودة المدرب الفرنسى زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد حيث يفضل الاعتماد على كيلور نافاس أساسيًا، موضحة أن وجهته فى حال مغادرة البرنابيو الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسى.

حارس ريال مدريد يغازل مدربه على انستجرام

شملت أخبار ريال مدريد يوم 21-3-2019 مغازلة لوكا زيدان حارس مرمى ريال مدريد الإسبانى والده زين الدين زيدان المدير الفنى للفريق بمناسبة عيد الأب.

كتب لوكا عبر حسابه على موقع انستجرام، "أحبك يا أبي".

ويتواجد لوكا فى صفوف ريال مدريد تحت القيادة الفنية لأبيه الذى عاد لقيادة الميرينجى مؤخرا وحقق فوزا مهما على سيلتا فيجو فى أولى المهام الفنية مع البلانكوس.

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أخبار ريال مدريد يوم 21-3-2019 عن استعداد بايرن ميونخ لضم بيل

ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن إدارة بايرن ميونخ تفكر جديًا فى التقدم بعرض مغرٍ لإقناع ريال مدريد ببيع جاريث بيل وانضمامه إلى البافارى الصيف المقبل، مستغلة فى ذلك تراجع مستوى اللاعب الويلزى مع المرينجى خلال الموسم الجارى.

أشارت الصحيفة، إلى استعداد البايرن للتعاقد مع لاعب توتنهام السابق، المقدر سعره بحوالى 150 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة لتقاضيه راتبًا أسبوعيًا يبلغ 650 ألف جنيه إسترليني.

ورغم ارتفاع القيمة التسويقية للاعب، إلا أن بايرن ميونخ من الأندية القليلة القادرة على شراء بيل، الذى ينتهى عقده مع نادى العاصمة الإسبانية فى صيف 2022.

أوضحت الصحيفة، أن استعداد بايرن ميونخ لإبرام هذة الصفقة يأتى بسبب اقتراب العملاق الألمانى من توقيع عقد تاريخى مع شركة "BMW" لرعايته مقابل 300 مليون يورو، وهو ما يساعده على تلبية رغباته فى سوق الانتقالات.

وكانت هناك أنباء قد ترددت حول رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد قبل عودة الفرنسى زين الدين زيدان إلى تدريب الملكى مؤخرًا.