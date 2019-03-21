تعديل موعد تدريبات المنتخب الوطنى...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة خافير أجيرى، تعديل موعد مران الفراعنة اليوم، ليقام فى الثامنة صباحا قبل سفر البعثة إلى النيجر لخوض مباراة الجولة الأخيرة بتصفيات أمم افريقيا، خاصة وأن الفريق لن يخوض سوى مرانا وحيدا فى النيجر غدا الجمعة على ملعب الجنرال سيناي كاونتشى الذى يستضيف اللقاء.

ويترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتضم 24 لاعبا بعد استبعاد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى بعد إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، واللاعبون هم وكان أجيرى اختار 25 لاعبًا للمعسكر وهم: فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة).. خط الدفاع: محمود علاء (الزمالك) محمد هانى (الأهلى)، على جبر (بيراميدز)،على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي)، عمر جابر (بيراميدز)، كريم حافظ (قاسم باشا التركى)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).. خط الوسط: عمرو السولية (الأهلى)، طارق حامد (الزمالك)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) عمار حمدى (الاتحاد السكندري) عبد الرحمن مجدى (الإسماعيلي).. والهجوم: أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليونانى)، صلاح محسن (الأهلي) مصطفى محمد (طلائع الجيش).. وتستغرق الرحلة 5 ساعات ونصف الساعة وتصل البعثة المصرية إلى نيامى فى السابعة والنصف مساء مساء.